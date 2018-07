Mísseis na Turquia podem causar 'guerra mundial', diz militar do Irã A planejada instalação de mísseis Patriot da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na fronteira da Turquia com a Síria poderia levar a uma "guerra mundial", que ameaçaria a Europa, disse um comandante militar do Irã neste sábado, segundo agência de notícias do país.