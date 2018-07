Mísseis sírios mataram 141 civis na semana passada, diz HRW O Exército sírio intensificou os ataques com mísseis balísticos em regiões controladas por rebeldes, incluindo quatro ataques no norte do país na semana passada, que mataram mais de 141 pessoas, incluindo 71 crianças, informou o grupo Human Rights Watch, na terça-feira.