Missionário norte-americano preso na Coreia do Norte pede ajuda aos EUA Um missionário norte-americano preso na Coreia do Norte há mais de um ano apareceu diante de jornalistas nesta segunda-feira, vestindo uniforme prisional e sob vigilância, pedindo que os Estados Unidos o ajudem a voltar para casa, informou a imprensa estrangeira no país asiático.