Mistura de James Bond com Bobby Kennedy

Numa conversa com a jornalista Samantha Power, autora do livro O Homem Que Queria Salvar o Mundo (Companhia das Letras), o cineasta americano Greg Barker percebeu que a trajetória de Sérgio Vieira de Mello tinha de chegar às telas. "Assim que ela relatou o que aconteceu no dia em que ele morreu, no atentado em Bagdá, vi a espinha narrativa do meu documentário", disse, referindo-se a Sérgio - Um Brasileiro no Mundo, selecionado para a mostra O Brasil do Outro, do Festival do Rio. O filme é todo estruturado no trágico 19 de agosto de 2003, quando o diplomata brasileiro teria ficado mais de três horas esquecido nos escombros da sede da ONU (Organização das Nações Unidas), ainda vivo, sem ser resgatado.

"Procurei recriar aqueles eventos com senso de urgência", afirmou Barker, em Park City, onde o filme teve sua première mundial no Festival de Sundance. Ex-correspondente de guerra, o cineasta costurou depoimentos de dois paramédicos e da namorada Carolina Larriera - os poucos que arriscaram suas vidas para salvar o diplomata -, com imagens de arquivo, registradas no dia do atentado, atribuído à rede Al-Qaeda. Na ocasião, um carro-bomba explodiu bem abaixo do escritório usado por Vieira de Mello, que era representante especial da ONU no Iraque e alto comissário da ONU para os Direitos Humanos.

"Pouca gente sabe do verdadeiro drama que ocorreu após a explosão. Há indícios de que sua morte poderia ter sido evitada, se Sérgio tivesse sido retirado a tempo. Mas o exército dos EUA não estava preparado para um ataque num alvo civil no local", contou Barker, que já está no Rio para promover o filme. Para criar um retrato mais amplo do diplomata, apontado nos EUA como "uma mistura de James Bond e Bobby Kennedy", o documentarista também entrevistou familiares, amigos, colaboradores em suas missões no Camboja e Timor Leste e a ex-secretária de Estado americana Condoleezza Rice - uma das pessoas que o convenceu a aceitar a missão no Iraque. Até um membro da Al-Qaeda deu depoimento a Barker.

Como conseguiu a entrevista com o homem ligado à Al-Qaeda, confirmando que o alvo do ataque era mesmo Vieira de Mello?

Sabia que seria importante incluir esse ponto de vista. Até mesmo para honrar a memória de Sérgio, que era um cara que fazia questão de falar com todo mundo. Foi uma questão de trabalhar as nossas fontes, até chegarmos nele. As circunstâncias não foram muito agradáveis. Um dos líderes ficou atrás de mim o tempo todo na sala, controlando tudo, com um tom de autoridade. Eles só aceitaram dar a entrevista porque queriam mandar novamente a mensagem que queriam a ONU fora do Iraque. Fiquei feliz quando tudo acabou.

Acredita que o diplomata foi vítima do atentado por sua aproximação com o governo de Bush?

O mais irônico é que Sérgio tinha mesmo essa disposição para falar com todos, desde refugiados até presidentes. E ele nunca perdeu esse seu ideal, mesmo quando lidava com pessoas perigosas e maldosas. Ele acreditava que era melhor se aproximar dessas figuras, pois seria o único jeito de ser ouvido e tentar mudar a situação. Mas por fazer esse jogo duplo, o que o fez cair nas graças de Bush, ele passou a ser mal visto pelos fundamentalistas islâmicos. No final, tudo o que eles viam era a foto que Sérgio tirou ao lado de Bush.

Por que decidiu contar a história do brasileiro?

Quando vamos ao cinema, geralmente não sabemos qual a história do personagem que vamos conhecer. Então por que não a de Sérgio? Curiosamente ele também tem uma qualidade de astro de cinema. Tem muito carisma e sabe como dominar a cena. Além disso, ele tinha um sofisticado jeito de ver o mundo e seus problemas. Temos muito a aprender com ele e com toda a bagagem que ele acumulou em 34 anos de serviços prestados à ONU.

Por que a ex-mulher, Anne, e os filhos não deram depoimentos?

Quando Anne soube que a namorada argentina, Carolina, também estava sendo entrevistada, preferiu não fazer parte. É uma pena, pois queríamos todos da família no projeto. Fizemos de tudo para convencê-los. Só que eles optaram por guardar para si mesmos as memórias de Sérgio.

Como conseguiu um tom confessional de vários entrevistados?

Procuro estabelecer um relacionamento antes de entrevistar as pessoas, conhecendo-as melhor. Conto honestamente o que quero fazer e explico que os depoimentos precisam traduzir as suas emoções. Do contrário, não funcionam. Assim, espero conquistar a sua confiança.

Serviço - Rio

Sergio, um Brasileiro no Mundo

Est.Barra Point 2. Av. Armando Lombardi, 350. Hoje, 14h15

Estação Vivo Gávea 4. R. Marquês de São Vicente, 52. Amanhã, 15h30 e 22h