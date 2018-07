Mizael deve ser condenado à prisão, diz promotor

O promotor afirmou nesta sexta-feira que o conjunto de provas lhe dá 100% de certeza de que Mizael cometeu o crime com a ajuda do vigia Evandro Bezerra da Silva. Evandro será julgado em julho.

O rastreamento do celular, que mostra que o ex-policial esteve próximo à casa da avó de Mércia e da estrada que leva à represa de Nazaré Paulista, onde o corpo de Mércia foi encontrado, é uma das provas. Além disso, a perícia encontrou, no sapato do réu, vestígios de uma alga que existe na represa.

"Ele tem o perfil típico de um criminoso passional, uma pessoa que não aceita o término de um relacionamento e aí aflora sentimento de vingança", disse o promotor. Segundo ele, a acusação deverá se fixar nos aspectos técnicos.