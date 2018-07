Mizael ligou para Mércia 41 vezes, afirma testemunha Após a retomada da sessão do julgamento do Caso Mércia na tarde desta terça-feira, interrompido por causa da queda de energia no Fórum de Guarulhos (SP), o juiz dispensou a testemunha de defesa, a corretora de imóveis Rita Maria de Souza. Logo após, a segunda testemunha da defesa, o investigador Alexandre Simoni Silva, pediu para que sua imagem não fosse divulgada. Ele participou das investigações sobre os dados referentes a telefonia.