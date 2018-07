MMX acerta redução de preço de aquisição e obtém financiamento A MMX Mineração e Metálicos fez acordos para reduzir o preço da aquisição da mineradora AVG e para estender as datas de pagamento dos direitos minerários adquiridos da mina de Bom Sucesso, em Minas Gerais, informou a empresa nesta terça-feira. Além disso, a companhia anunciou ao mercado a obtenção de um financiamento de longo prazo com o Banco ItauBBA no montante de 120 milhões de dólares, do qual usará parte para realizar o pagamento antecipado da AVG com desconto. A linha tem prazo de 35 meses, e como resultado das transações, o prazo médio da dívida da MMX passa de 13 para 16 meses. "Com respeito à aquisição da AVG, a MMX irá efetuar, com desconto, o pagamento antecipado de duas das três parcelas restantes da aquisição, no valor original de 45 milhões de dólares cada", afirmou a companhia em comunicado. Segundo a empresa, estas parcelas seriam originalmente pagas em agosto de 2009 e agosto de 2010 e estão sendo liquidadas em dezembro de 2008 por meio de um pagamento único de 79,1 milhões de dólares. Isso representa um desconto médio de 11,74 por cento sobre os valores originais, destacou a MMX. A última parcela referente à aquisição da AVG, também no valor de 45 milhões de dólares, permanece com seu vencimento inalterado e será paga em agosto de 2011, segundo nota. Sobre Bom Sucesso, a MMX e o vendedor celebraram um acordo redefinindo o vencimento das duas parcelas vincendas em 2009, no montante de 43,2 milhões de dólares cada. A MMX vai antecipar a segunda parcela, vincenda em janeiro de 2009, para pagamento em dezembro de 2008, e estender o vencimento da terceira parcela, vincenda em julho de 2009, para novembro do ano que vem. O vencimento da quarta e última parcela dos direitos de Bom Sucesso, de 43,2 milhões de dólares, foi mantido em janeiro de 2010. (Texto de Roberto Samora)