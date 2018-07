MMX anuncia venda de planta em Corumbá por R$ 100 milhões

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o acerto entre as duas empresas prevê que 84 por cento desse valor será pago à vista, no momento da assinatura do contrato.

"O acordo estabelece ainda que a MMX Corumbá Mineração Ltda., subsidiária da MMX, e a Vetorial celebrarão contrato de fornecimento de minério de ferro em quantidade suficiente para a produção de até 400 mil toneladas de ferro gusa por ano", afirma o documento.

"A conclusão da operação de venda está sujeita à realização de auditoria legal do ativo pela Vetorial e à negociação dos contratos definitivos. A venda está sujeita à aprovação dos membros independentes do Conselho de Administração da MMX."

No mesmo fato relevante, a empresa também informa que a EBX Siderúrgica da Bolívia --companhia controlada pelo mesmo controlador da MMX-- chegou a acordo para vender sua planta de metálicos localizada na cidade de Puerto Suarez, na província boliviana de Germán Busch, à Vetorial por 26 milhões de reais.