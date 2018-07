MMX contrata suplementação de financiamento para Porto do Sudeste A MMX, mineradora do grupo de Eike Batista, concluiu a contratação da suplementação de financiamento para o porto Sudeste junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de 935 milhões de reais, com prazo de pagamento de dez anos, informou a empresa nesta quinta-feira.