MMX é autuada em R$3,758 bi pela Receita Federal A mineradora MMX, do empresário Eike Batista, informou nesta terça-feira que foi autuada em 3,758 bilhões de reais pela Receita Federal devido à suposta dívida relativa a Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) no ano base 2007. A companhia disse considerar "totalmente improcedentes as autuações recebidas" e acredita que elas serão rejeitadas.