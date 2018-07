MMX enquadra pedido de financiamento ao BNDES

O enquadramento é uma das etapas para análise, pelo banco de fomento, dos pedidos de desembolsos feitos pelas empresas.

A MMX não informou valores, mas na quinta-feira o presidente da empresa, Guilherme Escalhão, disse que espera obter até meados de 2013 aprovação para financiamento de 3,2 bilhões de reais junto ao banco de fomento.

"Os termos definitivos do financiamento requerido pela MMX para sua subsidiária, MMX Sudeste Mineração S.A., junto ao BNDES contemplando as condições de valor, prazo, taxa de juros e garantias, ainda serão submetidos à aprovação do Comitê de Crédito e, posteriormente, da Diretoria, ambos órgãos do BNDES", diz o comunicado da MMX.

Segundo a empresa do grupo EBX, de Eike Batista, a capacidade de produção da unidade Serra Azul, em Minas Gerais, chegará a 29 milhões de toneladas anuais de minério de ferro. A previsão é que a nova planta de beneficiamento entre em operação em 2014.

O minério de ferro será exportado pelo porto do Sudeste, no litoral do Rio de Janeiro, cujas obras também têm financiamento do BNDES.

A empresa diz que 64 por cento de sua produção futura já está comprometida com contratos de longo prazo junto às asiáticas SK Networks e Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation.

(Por Sabrina Lorenzi)