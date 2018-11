MMX fecha com a MRS transporte de minério até 2026

De acordo com comunicado divulgado pela MMX nesta quarta-feira, o contrato prevê um volume de até 36 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

A empresa informou que foi estabelecida uma tarifa de 26,463 reais por tonelada úmida, líquida de impostos, que será reajustada anualmente "por fórmula paramétrica que envolve a variação do IGP-DI e do óleo diesel".

"A assinatura do contrato com a MRS garante a integração logística do Sistema Sudeste da MMX, e completa o conjunto de ações necessárias ao desenvolvimento da empresa", afirmou o presidente-executivo da MMX, Guilherme Escalhão, no comunicado.

"Com as reservas de Serra Azul certificadas, o transporte ferroviário contratado e o porto próprio em avançado estágio de construção, a MMX consolida seu projeto de expansão, calcado em reservas de qualidade, logística integrada e eficiente e contratos de fornecimento de longo prazo com parceiros estratégicos", acrescentou.

O contrato prevê uma flexibilidade de até 10 por cento para mais ou 15 por cento para menos nos volumes anuais contratados, mediante comunicação da MMX à MRS no ano anterior.

"A tonelagem anualmente contratada está sujeita à clausula de take-or-pay com base em 80 por cento do volume", diz o comunicado.

A MMX possui atualmente uma capacidade instalada para produzir 10,8 milhões de toneladas de minério de ferro, mas pretende elevar esse volume gradualmente para 40 milhões de toneladas/ano.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)