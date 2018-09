MMX negocia parcerias para elevar volumes de minério A MMX, empresa de mineração do empresário Eike Batista, está negociando parcerias para desenvolver projetos de minério de ferro ao longo do trajeto da ferrovia da MRS que atravessa o Estado de Minas Gerais até um porto em construção do grupo EBX, no litoral fluminense, disse o presidente da empresa, Roger Downey, nesta terça-feira.