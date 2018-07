MMX paga taxa criada por MG enquanto aguarda Justiça A mineradora MMX, do grupo do empresário Eike Batista, está pagando taxa de fiscalização criada pelo Estado de Minas Gerais enquanto aguarda uma decisão da Justiça contra a cobrança, em ação movida pela empresa, disse o presidente da companhia, Guilherme Escalhão, em teleconferência com analistas para comentar os resultados do segundo trimestre, divulgado no final da noite de segunda-feira.