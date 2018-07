MMX tem prejuízo líquido de R$100,1 mi no 3º tri A MMX, empresa de mineração do conglomerado de Eike Batista, teve prejuízo líquido de 100,1 milhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo líquido de 242,8 milhões de reais no mesmo período do ano passado, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.