Moagem de cana 12/13 do CS cai 41,77% até final de abril, diz Unica A moagem de cana em 2012/13 no centro-sul do Brasil caiu 41,77 por cento no acumulado da safra até o final de abril, para 13,97 milhões de toneladas, com chuvas afetando as atividades ao final do mês passado, informou nesta quinta-feira a Unica, entidade que representa a indústria.