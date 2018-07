Moagem de cana 13/14 do CS atinge 594,1 mi t até 1º de janeiro--Unica A moagem de cana em 2013/14 do centro-sul do Brasil atingiu recorde de 594,1 milhões de toneladas no acumulado da safra até 1º de janeiro, alta de 11,82 por cento ante igual período do ciclo anterior, disse a associação que reúne a indústria nesta terça-feira.