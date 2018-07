Moagem de cana 13/14 soma 594,8 mi t, alta de 12% ante 12/13--Unica

O incremento na moagem de cana ao longo desta safra, que está praticamente encerrada, foi destinado basicamente ao etanol, cuja produção no acumulado da safra atingiu 25,41 bilhões de litros, ou 20 por cento de alta na comparação anual.

Já a produção de açúcar no acumulado da safra totalizou 34,27 milhões de toneladas, ligeiro aumento de 0,56 por cento versus igual período do ano passado, reflexo dos baixos preços da commodity no mercado internacional.

Os futuros do açúcar bruto negociados na bolsa de Nova York (ICE) atingiram nova mínima de três anos e meio nesta segunda-feira, a 14,93 centavos de dólar por libra-peso, com o mercado sendo pressionado pelos seguidos excedentes globais.

O volume de cana usado para a produção de etanol na safra 2013/14 saltou para 54,66 por cento da moagem total, contra 50,41 por cento no ciclo anterior.

Com a safra 13/14 terminando, o número da moagem até a primeira quinzena de janeiro é praticamente o mesmo do período anterior, quando as usinas tinham moído 594,1 milhões de toneladas.

O centro-sul, principal região produtora do Brasil que responde por 90 por cento da safra nacional, está entrando na entressafra, reduzindo gradativamente a atividade industrial até o início da safra 2014/15, a partir de abril.

