Moagem de cana do centro-sul cai 11% até 1/9--Unica A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil na safra 2011/12 somou 338,1 milhões de toneladas até 1o de setembro, uma queda de 11 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, informou nesta segunda-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).