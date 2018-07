Moagem de cana do centro-sul caiu 28% até 30 de junho, diz Unica

A moagem no acumulado da safra somou 128,3 milhões de toneladas.

Na segunda quinzena de junho, o ritmo da moagem melhorou na comparação com a primeira parte do mês, mas ainda assim registrou queda de 25 por cento ante o mesmo período da temporada 2011/12, para 31,7 milhões de toneladas, de acordo com os dados da Unica.

"A operacionalização da colheita da cana-de-açúcar seguiu prejudicada pelo alto volume de chuvas, que, nos últimos 15 dias de junho, ultrapassaram 100 milímetros em tradicionais municípios canavieiros paulistas", afirmou a Unica em relatório divulgado nesta quinta-feira.

Segundo dados do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) citados pela Unica, o número de dias de moagem perdidos pelas usinas por causa das chuvas aumentou significativamente em junho: em média, as unidades amostradas registraram 11 dias de paralisação, ante cinco dias verificados no mesmo mês de 2011.

Como consequência, a produção de açúcar e etanol caiu em patamar semelhante ao verificado na moagem.

A produção de açúcar do centro-sul, que responde por cerca de 90 por cento da safra de cana do país, somou 6,69 milhões de toneladas no acumulado da safra, queda de 29 por cento ante a temporada passada.

Já a produção de etanol atingiu 4,82 bilhões de litros, baixa de 32 por cento na mesma comparação.

