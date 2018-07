Moagem de cana do CS do Brasil crescerá 9% em 2012/13 A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil na safra 2012/13 deverá crescer 9 por cento na comparação com a temporada passada, para 540 milhões de toneladas, previu a Agroconsult em sua primeira projeção para o novo ciclo.