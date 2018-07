Moagem de cana do CS do Brasil em 2012/13 vista em 532 mi t, diz Unica A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul em 2012/13, principal região produtora do país, foi estimada em 532 milhões de toneladas, 2,6 por cento acima da previsão anterior, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) nesta quinta-feira.