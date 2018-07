Moagem de cana do CS do Brasil projetada em 512,13 mi t--Datagro A moagem de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil em 2012/13 foi estimada em 512,13 milhões de toneladas, ante as 508,7 milhões de toneladas projetadas em junho, informou a consultoria Datagro nesta quarta-feira.