Moagem de cana do CS em 11/12 atinge 488,5 mi t, diz Unica A moagem da safra de cana-de-açúcar 2011/12 do centro-sul do Brasil, praticamente encerrada, alcançou um volume de 488,5 milhões de toneladas até o dia 1o de dezembro, quantidade 10 por cento menor que a verificada há um ano, informou a Unica, entidade que reúne as usinas.