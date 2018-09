Moagem de cana do CS sobe 21,1% até 1o de junho--Unica A moagem de cana do centro-sul do Brasil na safra 2010/11 atingiu 134,3 milhões de toneladas até 1o de junho, 21,1 por cento a mais do que no mesmo período da temporada anterior, em meio a "condições climáticas excepcionais" em maio, informou nesta segunda-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).