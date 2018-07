Moagem de cana no centro-sul cai mais de 11% em 11/12

O total processado até o mesmo período da safra anterior foi de 555,4 milhões de toneladas. A redução expressiva na moagem, a primeira queda anual em mais de uma década no centro-sul, ocorreu por conta de problemas climáticos e também devido a investimentos insuficientes nos canaviais desde a crise financeira de 2008.

O centro-sul responde por cerca de 90 por cento da safra nacional de cana.

A produção de etanol no período acumulado caiu quase 19 por cento, totalizando 20,56 bilhões de litros - 12,66 bilhões de litros de etanol hidratado (usado nos veículos flex) e 7,90 bilhões de litros de etanol anidro (misturado à gasolina).

A produção de açúcar, acumulada desde o início da safra até o final de dezembro, atingiu 31,17 milhões de toneladas, recuo de 6,9 por cento ante igual período de 2010.

No acumulado até 31 de dezembro de 2011, a quantidade de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada de cana-de-açúcar atingiu 137,65 kg, 2,09 por cento inferior ao verificado em igual período do ano anterior.

As vendas de etanol das unidades produtoras do centro-sul totalizaram 16,15 bilhões de litros no intervalo acumulado do início da safra 2011/2012 até 1o de janeiro, uma queda de 19,3 por cento ante igual período da safra anterior.

Deste total comercializado, 14,51 bilhões de litros foram destinados ao mercado doméstico.

O volume de etanol importado pelo Brasil entre abril e dezembro de 2011 totalizou 1,13 bilhão de litros, o que ajudou a ter um "aumento significativo na oferta de etanol anidro" no mercado doméstico, informou a Unica.

DEZEMBRO

No mês de dezembro, a moagem somou 3,65 milhões de toneladas, 67,61 por cento abaixo do volume registrado no mesmo mês de 2010.

No mês de dezembro, a produção de etanol caiu quase 60 por cento e a de etanol caiu 66 por cento, reflexos da safra menor da atual temporada.

"Os valores observados até o momento são praticamente os números finais da safra 2011/2012 da região centro-sul, pois ocorrerão apenas ajustes marginais até o final de março", disse o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, em comunicado.

(Por Fabíola Gomes)