Moagem de cana no CS é reduzida para 488,5 mi t em 11/12--Unica A previsão de moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil foi reduzida para 488,5 milhões de toneladas, ante a estimativa anterior de 510,2 milhões de toneladas, apontou a Unica em levantamento divulgado nesta terça-feira.