Mobilização consegue barrar presídio no interior de SP A mobilização de prefeitos e políticos da região contra a instalação de dois presídios em Araçariguama, a 45 km de São Paulo, deu resultado. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou decreto no final da tarde desta terça-feira, 8, revogando ato anterior que declarava de utilidade pública uma área de 252 mil metros quadrados para a construção de dois Centros de Detenção Provisória (CDP). As duas unidades abrigariam 1.530 presos. O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 9.