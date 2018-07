Mobilização defenderá políticas afirmativas Com o apoio do ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, nos próximos dias serão realizadas no País diversas manifestações em defesa da manutenção das políticas de ações afirmativas em escolas públicas. O objetivo é chamar a atenção para o julgamento da ação que trata do assunto, no Supremo Tribunal Federal (STF). O relator da matéria, ministro Ricardo Lewandowski, convocou para o próximo dia 3 de março uma audiência pública para discutir as chamadas cotas raciais.