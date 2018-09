Moçambique decide colocar policiais gordos em forma

Policiais de Moçambique terão que passar por um programa de treinamento físico para emagrecer porque estão gordos demais para perseguir criminosos. O conselheiro do Ministério do Interior moçambicano, Pana Chande, disse à BBC que o estilo de vida dos policiais levou a esta decisão. "Alguns estão tão grandes que acabam com a saúde e a habilidade para correr afetadas", afirmou. Segundo Chande, muitos dos policiais têm barrigas volumosas, bebem muito e fumam. "Estamos em um processo de treinamento dos policiais e comandantes em nossos centros de treinamento", acrescentou. "Precisamos de homens que sejam capazes de agir sem problemas." O treinamento envolve, entre outras atividades, corrida, ginástica e simulação de perseguição de criminosos. Chande afirmou que muitos dos policiais são lentos, freqüentemente incapazes de correr ou agir rapidamente para evitar crimes. O conselheiro do Ministério do Interior diz que o treinamento não é uma forma de punição, mas apenas um exercício para melhorar o desempenho de toda a polícia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.