Moçambique emite alerta de tsunami Moçambique alertou nesta quarta-feira que os altos níveis do mar, classificados pelo país como um tsunami, devem atingir a costa do país até as 20h (horário de Brasília). Os cidadãos receberam orientação para se abrigarem em locais mais altos. O Instituto de Gerenciamento de Desastres de Moçambique disse que o tamanho do tsunami era desconhecido, mas que o fenômeno foi resultado de um terremoto registrado anteriormente na Indonésia. "Visando minimizar possíveis impactos negativos, o Centro Nacional de Operações de Emergência, CENOE, recomenda: todas as pessoas que vivem abaixo de 150 metros da zona costeira devem sair para zonas mais altas e seguras", disse o instituto em um comunicado.