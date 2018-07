Moçambique retira alerta de tsunami Moçambique retirou um alerta de tsunami, dizendo que temores sobre os altos níveis do mar não haviam se materializado, mas insistiu que os cidadãos ainda devem ficar distantes de suas casas próximas à costa litorânea por enquanto. "Nós desativamos o alerta porque a última informação que tivemos foi de que as ondas tinham menos de um metro de altura", disse Paulo Zucula, diretor do Instituto de Gerenciamento de Desastres de Moçambique, órgão que havia emitido o alerta na quarta-feira após um terremoto na Indonésia. "Estávamos esperando que o tsunami atingisse (o norte) de Cabo Delgado às 17h35 (horário de Brasília) e isso não aconteceu", acrescentou Zucula. "Embora isso (o fenômeno) não represente mais perigos, estamos encorajando as pessoas a não voltarem para casa esta noite", finalizou. (Por Charles Mangwiro)