Mochila de suspeito de atirar em Miguel foi lavada

O exame residuográfico foi feito para detectar se havia sinais de pólvora na bolsa e na roupa do suspeito. O menino, aluno da escola, completa 10 anos hoje.

De acordo com o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni, do Setor de Homicídios da Seccional de Taboão da Serra, relatos de testemunhas apontam o menino suspeito como autor do tiro. Os pais do garoto negaram o envolvimento do filho no episódio e disseram não ter armas.