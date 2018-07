Mocho foi o destaque na 14.ª Feicorte

Encerrou-se no sábado, na capital, com a participação de 519 bovinos da raça nelore, a 14ª Feicorte. Um dos principais destaques foi a reunião entre o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Vilemondes Garcia, e os representantes do Clube do Mocho, abrigado na ACNB e encabeçado por Carlos Viacava. Na ocasião, os criadores pediram a oficialização da Feicorte como exposição regional obrigatória do mocho. ''A reivindicação será encaminhada para aprovação da Associação Paulista dos Criadores de Nelore e da ACNB'', diz Garcia. ''Solicitação totalmente justa, já que a Feicorte é um dos mais importantes eventos pecuários dos quais a raça nelore participa.'' O criador Carlos Viacava destacou, além da reunião com Garcia, o clima de confraternização da Feicorte. ''O bezerro do criador, evento em que os próprios criadores julgaram seus bezerros, contou com a participação de 14 animais e 30 ''juízes'''', conta. ''Venceu o bezerro do pecuarista João Aguiar Alvarez.'' JULGAMENTOS A 14ª Feicorte contou também com julgamentos de 189 nelores-mochos, de 25 expositores, e 272 nelores, de 38 expositores (veja no quadro abaixo os principais campeões - na tabela do ranking, ao lado, não está incluída a Feicorte). O pecuarista Dorival Bianchi foi escolhido como o Melhor Expositor de Nelore. Sua fazenda, em Nova Granada (SP), abriga um plantel de elite de 600 cabeças. Para a Feicorte, ele levou 30 animais. ''Nós sempre esperamos vencer'', diz Bianchi. ''Mas ficar entre os cinco primeiros colocados numa mostra da importância da Feicorte já seria compensador.'' Durante a Feicorte também foram realizados leilões de nelore, sendo três oficializados pela ACNB. Outra forma de venda oficializada pela associação foi o Shopping Multirraças, em que os pecuaristas expuseram animais em baias e também venderam pela internet. Entre os leilões de nelore oficializados, o Leilão Nelore D''Jalles arrecadou R$ 555.900, com a venda de 35 lotes de bezerras e novilhas; o Leilão Teen São Paulo (Quilombo) arrecadou R$ 959 mil, com a venda de 27 fêmeas, e o Leilão Nelore Max, que vendeu 38 lotes de nelore PO, com rendimento de R$ 455.520. O Shopping Multirraças ainda não tinha fechado as vendas até segunda-feira. ''A Feicorte se encerrou, mas as vendas pela internet continuam'', diz a organizadora do shopping, Arlinda Borges, em parceria com a Nova Leilões. ''Já podemos dizer que as vendas foram 40% maiores em relação a 2007 e que 90% dos animais vendidos são nelores.'' Os principais campeões Nelore Grande Campeã: Lacombe TE CTJ; Expositor: Quilombo Empreendimentos e Participações Ltda.; Grande Campeão: Raio FIV da Espinho Preto; Expositor: Agropecuária Santa Inês; Melhor expositor: Dorival Antonio Bianchi; Melhor criador: Agropecuária Santa Inês Nelore-mocho Grande Campeã: Grelha FIV Japaranduba; Expositor: Japaranduba Fazendas Reunidas Ltda.; Grande Campeão: Cadiz; Expositor: Luiz Carlos Marino; Melhor expositor: APA Agricultura e Pecuária Arfrio; Melhor criador: Amauri Gouveia Esta seção, que tem por objetivo fomentar a raça nelore, resulta de parceria entre o Suplemento Agrícola e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)