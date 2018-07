Mocidade Alegre aposta na sedução para bicampeonato Atual campeã do carnaval paulistano, a Mocidade Alegre entra no Anhembi neste ano com o enredo "A sedução me fez provar, me entregar à tentação... da versão original, qual será o final?". O refrão do samba faz ode à imaginação, à sedução e ao sonho. O samba é um convite para reinventar histórias, mudar o rumo dos fatos e visitar o futuro.