Sobre surpresas da Mocidade Alegre neste ano, Aline não adiantou detalhes. Madrinha pelo terceiro ano, disse que a adrenalina e emoção se renovam a cada desfile. Sua fantasia representa a fé do hinduísmo e leva as cores rosa, preto e branco. A Mocidade Alegre canta a fé na avenida com o samba-enredo "Andar com fé eu vou... Que a fé não costuma falhar!".