Mocidade Alegre é a campeã do carnaval em São Paulo A Mocidade Alegre venceu o carnaval 2009 de São Paulo, com 359,25 pontos. A campeã desfilou com o enredo "Da chama da razão ao palco das emoções...sou máquina, sou vida...sou coração pulsando forte na avenida" e levou ao Sambódromo do Anhembi cerca de 3,4 mil componentes no sábado. O vice-campeonato ficou com a escola Vai-Vai, que conquistou 358,75 pontos. A agremiação exibiu na avenida o enredo "Mens sana et corpore sano - o milênio da superação". A briga entre a primeira e a segunda colocadas foi acirrada. Foram analisados nove quesitos: samba enredo, comissão de frente, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, bateria, enredo, fantasia e alegoria. Mocidade Alegre e Vai-Vai ficaram empatadas até o sexto quesito: fantasia. Logo depois, quando foi anunciada a pontuação da categoria Mestre-Sala e Porta-Bandeira, a Mocidade assumiu a dianteira. No oitavo quesito, Evolução, a Mocidade não conseguiu dez, encurtando a distância para a segunda colocada. Somente com a última pontuação, no quesito Alegoria, é que o título foi decidido. Fundada em 1967, a escola Mocidade Alegre começou como um bloco que desfilava no centro de São Paulo, com homens vestidos de mulher. Na sexta-feira, a primeira noite dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo, as escolas de samba que se apresentaram foram Unidos do Peruche, Rosas de Ouro, Unidos da Vila Maria, Tom Maior, Mancha Verde, X-9 Paulistana, Nenê da Vila Matilde. No sábado, passaram pelo sambódromo as escolas Leandro de Itaquera, Pérola Negra, Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tucuruvi, Gaviões da Fiel, Vai-Vai e Império de Casa Verde. As escolas do Grupo de Acesso desfilaram no domingo.