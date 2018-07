Mocidade Alegre é bicampeã do carnaval de São Paulo

A escola Águia de Ouro foi a única penalizada neste ano, perdendo 1,1 ponto por ter excedido o tempo máximo de desfile, de 65 minutos. Caso não tivesse perdido essa pontuação, a escola teria terminado o desfile em primeiro lugar, com 269,8 pontos, ante os 268,7 conseguidos. Foram avaliados nove quesitos: comissão de frente, evolução, fantasia, bateria, alegoria, harmonia, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira e enredo.

Com o tema enredo "A sedução me fez provar, me entregar à tentação da versão original, qual será o final?", o refrão da Mocidade Alegre fez ode à imaginação, à sedução e ao sonho. A escola levou para a avenida 3.500 componentes e cinco carros alegóricos divididos em 25 alas. A rainha da bateria foi Aline Oliveira. Os carnavalescos da escola são Sidnei França e Márcio Gonçalves.

A escola é sediada no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Em 2012, a escola conquistou o primeiro lugar com o samba "Ojuobá, no céu os olhos do rei...na terra a morada dos milagres...no coração um obá muito amado", enredo com base no livro Tenda dos Milagres, de Jorge Amado.

A vice-campeã, Rosas de Ouro, levou para a avenida o enredo "Os Condutores da Alegria - numa fantástica viagem aos Reinos da Folia".

Foram rebaixadas as escolas Mancha Verde e Unidos de Vila Maria, com 267,6 e 267,5 pontos, respectivamente.

Na sequência, ocorre a apuração das escolas do grupo de acesso, que dá direito a duas vagas no grupo especial no ano seguinte. No ano passado, venceram as escolas Nenê de Vila Matilde e Acadêmicos do Tatuapé.

A apuração deste ano foi realizada sem a presença dos torcedores, devido aos problemas registrados no ano passado, quando um torcedor invadiu a área reservada e destruiu cédulas com as notas das escolas. Houve confusão generalizada que culminou com sambistas presos e incêndio em alegorias das escolas de samba.

Segue a pontuação e o ranking final da apuração:

Mocidade Alegre: 268,9

Rosas de Ouro: 268,9

Águia de Ouro: 268,7

Dragões da Real: 268,5

Império de Casa Verde: 268,5

Acadêmicos do Tucuruvi: 268,3

Vai-Vai: 268,1

Nenê de Vila Matilde: 268

Gaviões da Fiel: 268

X-9 Paulistana: 268

Acadêmicos do Tatuapé: 267,7

Tom Maior: 267,7

Mancha Verde: 267,6

Unidos de Vila Maria: 267,5