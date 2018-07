Mocidade Alegre lidera apuração do Carnaval de SP

A contagem das notas começou por volta das 16h25 no Anhembi, na Zona Norte. Até o momento, seis quesitos (Alegoria, Fantasia, Enredo, Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Bateria e Harmonia) já foram avaliados, faltando outros 3 (Evolução e Samba-Enredo e Comissão de frente, que é o primeiro critério em caso de empate). Das três notas dadas para cada quesito, a menor é descartada. A escola Acadêmicos do Tucuruvi liderava a disputa até o quesito Bateria.

As favoritas inicialmente eram Vai-Vai, Rosas de Ouro, X-9 Paulistana, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro e Vila Maria. Nenhuma escola do Grupo Especial foi penalizada no Carnaval 2012. A torcida da Gaviões está em maior número no sambódromo para a apuração e ocupa uma arquibancada.

Na ponta de baixo da tabela, as escolas Mocidade Camisa Verde e Branco e Pérola Negra sofrem risco de rebaixamento para o Grupo de Acesso, com 117,6 pontos e 118,8 pontos, respectivamente. No ano passado, a Camisa Verde e Branco subiu para o Grupo Especial ao lado da agremiação Dragões da Real, que soma 119,5 pontos e ocupa a sétima colocação até o momento. Depois da contagem das notas das escolas do Grupo Especial, os jurados vão divulgar os votos das agremiações do Grupo de Acesso. Nele, a escola Unidos de São Lucas perdeu três pontos pela falta de um carro alegórico e por um dos geradores de energia exibir um patrocínio.

Na sexta-feira, abriram o Carnaval paulista as escolas: Mocidade Camisa Verde e Branco, Império da Casa Verde, X-9 Paulistana, Vai-Vai, Rosas de Ouro, Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde. No segundo dia desfilaram as escolas: Dragões da Real, Pérola Negra, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel e Tom Maior. Na próxima sexta-feira (24) ocorre no Anhembi o Desfile das Campeãs do carnaval paulistano.