Mocidade aposta na união entre samba e rock A Mocidade Independente de Padre Miguel vai fazer uma aposta ousada este ano na Sapucaí. No templo do samba, a escola abrirá espaço para o rock''n''roll. Com o enredo "Eu vou de Mocidade com Samba e Rock in Rio - Por um mundo melhor", a agremiação vai contar a história do maior festival de música realizado no País. A verde e branco promete levar à avenida duas esculturas, com quase cinco metros de altura cada, representando Eddie The Head, o mascote da banda de heavy metal Iron Maiden.