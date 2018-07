Mocidade busca o tetra com homenagem a Marília Pêra Em uma disputa acirrada com a Rosas de Ouro nos últimos três anos, a Mocidade Alegre levou a melhor e conquistou o tricampeonato do carnaval paulista em 2014. No ano passado a diferença de pontos entre as duas agremiações foi de três décimos. E neste ano, a escola da zona norte busca mais um título com uma homenagem a Marília Pêra, uma das mais completas artistas do País. Com o enredo "Nos Palcos da Vida, Uma Vida no Palco... Marília!", a agremiação é a terceira a desfilar neste sábado, 14, pelo Grupo Especial.