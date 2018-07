Mocidade contou trajetória de Marília Pêra A Mocidade Alegre, terceira escola a desfilar hoje, encerrou seu desfile em busca do quarto título consecutivo do carnaval de São Paulo com o carro alegórico que trouxe a homenageada pela escola, a atriz Marília Pêra, junto com amigos artistas como Ney Latorraca, Arlete Salles e Leona Cavalli. "Tomara que minha história tenha servido para ajudar essa escola", disse Marília ao fim do desfile.