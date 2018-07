Mocidade contrata o carnavalesco Paulo Barros O carnavalesco Paulo Barros, campeão do carnaval carioca de 2014, trocou a Unidos da Tijuca pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Barros foi campeão pela Tijuca também em 2010 e em 2012. A ida do carnavalesco para a Mocidade coincide com a volta do bicheiro Rogério Andrade, novo patrono da escola. Na Sapucaí, onde comprou quatro camarotes, regados a champanhe francês, Andrade disse, nos bastidores, que iria "encher a Mocidade de dinheiro para 2015". Depois do carnaval, declarou que daria à escola uma administração empresarial e trocaria o então carnavalesco, Paulo Menezes. A escola ficou em nono lugar entre as doze do Grupo Especial.