Mocidade encerra desfile com astros do rock nacional A Mocidade Independente de Padre Miguel fechou seu desfile com um carro alegórico que reuniu astros atuais da música brasileira, como Elza Soares, Paula Toller, George Israel Marcelo Yuka, e músicos das bandas NX Zero, Jota Quest e outras bandas. O destaque da alegoria foi o idealizador do Rock In Rio, Roberto Medina. No final do desfile, a Mocidade levantou o público durante a passagem pelo sambódromo.