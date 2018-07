Mocidade leva 'sarau' com Machado e Rosa à Sapucaí A Mocidade Independente de Padre Miguel levará literatura à Marquês de Sapucaí relembrando o centenário da morte de Machado de Assis e do nascimento de João Guimarães Rosa. A quarta escola a desfilar no domingo de carnaval traz o enredo "A Mocidade Apresenta: Clube Literário Machado de Assis e Guimarães Rosa? Estrelas em Poesia!", do carnavalesco Cláudio Cavalcanti, o "Cebola". Esta é a primeira vez que ele assina o desfile de uma escola carioca. No carnaval paulista, já foi responsável por escolas como Águia de Ouro e Mancha Verde. O carnavalesco prefere manter em total sigilo até o desfile as surpresas que preparou. Ele avisa, no entanto, que o público pode esperar muita "modernidade, movimento e grandes proporções", sobretudo nos carros alegóricos. Para "Cebola", o quinto capítulo do que chamou de "sarau literário" será o mais emocionante, que fala sobre a morte de Machado e o nascimento de Guimarães Rosa: "Uma estrela adormece, nasce o ''Rosa dos Ventos''". Segundo a assessoria de imprensa da verde e branca, entre as celebridades presentes estarão a atriz Maria Fernanda Cândido, que viveu Capitu em adaptação de "Dom Casmurro" para a televisão, e Stepan Nercessian, que no desfile representará Guimarães Rosa. A Mocidade Independente de Padre Miguel, famosa por sua "bateria nota dez", que introduziu no carnaval a célebre paradinha, viveu uma grande fase na década de 90. Foram três títulos (em 1990, 1991 e 1996) e dois bicampeonatos (1992 e 1997). Há 12 anos sem ganhar, no ano passado a escola verde e branca de Padre Miguel ficou em 8º lugar. Confira a seguir o samba-enredo da escola, composto por Jefinho, Santana, Ricardo Simpatia, Marquinho Índio e Diego Rodrigues: "A Mocidade Apresenta: Clube Literário - Machado de Assis e Guimarães Rosa? Estrelas em Poesia!" Reluzente, estrela de um encontro divinal Risca o céu em poesias Traz a magia pra reger meu carnaval Despertam das páginas do tempo Romances, personagens, sentimentos... Machado de Assis que fez da vida sua inspiração Um literato iluminado As obras, um destino a superação Nos olhos da arte, reflete o legado Do gênio imortal, do bruxo amado Que deu ao jornal, um tom verdadeiro Apaixonado pelo Rio de Janeiro A canção do meu sarau, te faz sonhar A emoção vai te levar A estrela adormece, na paz do amor Abençoado um novo sol brilhou O vento traz Rosa de Minas Rosa do mundo pra te encantar Palavras que tocam a alma Fascinam e tem poder de curar Pelas veredas do sertão, a fé, o povo em oração Pedindo a santa em romaria, pra chover em nosso chão Mistérios na vida desse escritor Revelam histórias de um sonhador Brasil de tantas artes, nas letras sedução Herança em cada coração Mocidade, a sua estrela sempre vai brilhar Um show de poesia, em nossa Academia Saudade em verso e prosa vai ficar