Mocidade mostra vida de Machado de Assis A Mocidade Independente mostrou no Sambódromo do Rio a Vida em Verso e Prosa de Machado de Assis em alegoria. O carro contou com 30 bailarinas clássicas. A bateria da Mocidade foi acompanhada pela rainha Thatiana Pagung. O carro o Cronista e o Literato trouxe uma escultura de 9 metros de altura em referência ao bruxo do Cosme Velho.