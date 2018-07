Moda brasileira contagia o mundo, diz jornal

Em sua edição deste domingo, o jornal britânico The Independent on Sunday traz uma matéria sobre a expansão da moda brasileira no mercado internacional. De acordo com a autora do texto, Rachel Shields, "os brasileiros estão mostrando que o estilo da América do Sul é muito mais do que chinelos Havaianas e roupas de praia minúsculas". Segundo o Índice Global de Desenvolvimento de Varejo da AT Kearney, o mercado de roupas brasileiro vale o equivalente a cerca de R$ 57 bilhões e cresce 7% ao ano. O jornal afirma que os consumidores britânicos estão aderindo cada vez mais às criações de estilistas brasileiros que, como Daniella Helayel, fogem ao padrão tradicionalmente extravagante da América do Sul. "Eu sou brasileira, mas não me considero uma estilista brasileira", diz Helayel ao The Independent on Sunday. "Eu tento estudar todas as diferentes culturas e criar para gostos diferentes. Porém, eu não consigo pensar em inverno; o verão é o meu foco e minhas criações têm cores claras - o Brasil tem tudo a ver com cores claras." Estrelas de Hollywood como Keira Knightley, Scarlett Johanson e Eva Mendez são todas fãs da marca de Helayel, Issa, fundada em 2001. Até a namorada do príncipe William, Kate Middleton, usa vestidos da marca. Moda ecológica O jornal também destaca outro motivo que catapultou a moda brasileira internacionalmente: o número crescente de marcas que vendem produtos éticos e sustentáveis. "A marca brasileira Melissa fez calçados ecológicos famosos, vendendo mais de 25 milhões de pares de sapatos de plástico ao redor do mundo", diz a matéria do The Independent on Sunday. Parcerias com a estilista britânica Vivienne Westwood e a arquiteta Zaha Hadid ajudaram a chamar atenção para a marca no mercado consumidor britânico. Todos os sapatos da Melissa são 100% recicláveis e a empresa apóia projetos ecológicos e sociais no Brasil, ressalta o jornal. A matéria também destaca outras iniciativas parecidas, como as criações da baiana Marcia Ganem, que são feitas de fibra de poliamida retirada de pneus de carro usados e cintos de segurança. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.