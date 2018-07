Modelo A380 faz Airbus ter prejuízo

A European Aeronautic Defence & Space (EADS), controladora da Airbus, teve prejuízo líquido de 763 milhões de euros (US$ 1 bilhão) em 2009, em comparação com 2008. O diretor financeiro da companhia, Hans Peter Ring, disse que o modelo A380 será deficitário por pelo dois anos por causa de problemas industriais do processo de fabricação. ''Vai demorar para ficarmos numa situação um pouco favorável, porque o A380 representa um peso grande sobre nossos resultados.''