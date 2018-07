Modelo capota carro na Rodovia dos Bandeirantes Um acidente de carro na manhã de ontem, no km 147 da Rodovia dos Bandeirantes, deixou a modelo Lívia Andrade e o assistente de palco de Silvio Santos conhecido como Liminha com ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Lívia dirigia o veículo e bateu lateralmente em outro carro, atingiu uma canaleta de água próxima ao acostamento e capotou sobre a faixa de rolamento. Ambos foram encaminhado para a Santa Casa de Limeira. A modelo teve ferimentos leves no braço esquerdo.