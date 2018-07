Modelo colombiana é acusada de recrutar colegas para tráfico de drogas

Uma modelo colombiana está sendo julgada por tráfico de drogas na Argentina.

Angie Valencia, de 31 anos, é acusada de recrutar outras modelos para traficar cocaína para a Europa.

Ela nega todas as acusações e alega que viajou para a Argentina para se casar com seu namorado, Nicolas Gualco. Ele e outros cinco suspeitos também estão sendo julgados em Buenos Aires.

Valencia foi presa em Buenos Aires em maio de 2010, depois que uma modelo de 21 anos foi presa com cocaína no aeroporto da cidade e passou informações para a polícia.

O advogado da modelo disse a jornalistas que Valencia é inocente e que eles vão provar isto.

As autoridades também estão investigando os funcionários do aeroporto, que segundo a policia podem ter ajudado no esquema de tráfico de drogas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.